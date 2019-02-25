США готовят новые санкции против Венесуэлы - Пенс

Власти США намерены в ближайшие дни усилить санкции против Венесуэлы, заявил в понедельник американский вице-президент Майк Пенс.

"В ближайшие дни США объявят об усиленных санкциях, нацеленных против коррумпированных финансовых институтов режима", - сказал он, выступая в Боготе, говоря о Венесуэле.