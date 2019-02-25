Асад встретился в Тегеране с верховным лидером Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял в Тегеране президента Сирии Башара Асада, сообщает в понедельник иранское агентство "Мехр".
В ходе встречи А.Хаменеи приветствовал то, как сирийские власти и народ ведут борьбу против террористов и их пособников в регионе, сообщает агентство. Он также подчеркнул, что Иран всегда будет поддерживать Сирию.
Также он призвал Дамаск отвергнуть планы по созданию буферной зоны на севере Сирии, предлагаемые США.
"Вопрос буферной зоны, которую американцы хотят создать в Сирии, входит в число тех опасных планов, которые нужно категорически отвергать и против которых нужно выступать", - заявил А.Хаменеи.
Сирийское агентство САНА, в свою очередь, передает, что Б.Асад поздравил Иран с 40-летием Исламской революции. Благодаря революции, сообщает агентство со ссылкой на президента Сирии, Иран стал "примером, которому стоит следовать, в создании мощного государства, которое способно реализовывать интересы своего народа и противостоять иностранному вмешательству".
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