Эстония чувствует себя в безопасности благодаря НАТО, республика защищена от повторения украинского сценария - эстонский посол в США

Посол Эстонии в США Йонатан Всевиов считает, что повторение украинского сценария в его стране исключено.
"В отношении Эстонии мы не можем проводить аналогию с Украиной и трагической войной, которая там имеется. Мы - член НАТО. Любое вторжение на территорию НАТО автоматически приведет к задействованию Статьи 5 о коллективной обороне и чревато катастрофическими последствиями для агрессора", - цитирует во вторник портал телерадиовещания ERR его высказывания в интервью "Голосу Америки".
"Мы абсолютно уверены в применении Статьи 5 Устава НАТО. И мы постоянно сигнализируем об этом тем, кто может подумывать о проверке решимости НАТО в отношении коллективной защиты. И, как показывает присутствие союзников в странах Балтии, НАТО сегодня более сплоченно, чем в прошлом", - подчеркнул эстонский дипломат.
Посол отметил, что "сегодня в Эстонии есть и союзные войска НАТО, и силы обороны Эстонии, которые находятся в лучшей готовности, чем когда-либо". "И серьезность, с которой НАТО подходит ко всем стоящими перед нами вызовами, не имеет аналогов в новейшей истории. Так что Эстония чувствует себя в безопасности", - заявил Й.Всевиов.
Он выразил уверенность, что союзники и войска Эстонии способны защитить государство.
"В этом нет сомнений. Все, что мы делаем, - будь то военное планирование, учения или присутствие союзных войск НАТО - предназначено для того, чтобы послать сигнал о том, что мы способны защитить себя. Не потому, что мы хотим продемонстрировать свои возможности, а потому, что мы хотим избежать наихудших сценариев. Мы проделали довольно хорошую работу до сих пор, и я верю, что мы продолжим ее и в будущем", сказал посол.
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