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Дальнее зарубежье 26.02.2019 13:30

Эстония чувствует себя в безопасности благодаря НАТО, республика защищена от повторения украинского сценария - эстонский посол в США

Посол Эстонии в США Йонатан Всевиов считает, что повторение украинского сценария в его стране исключено.

"В отношении Эстонии мы не можем проводить аналогию с Украиной и трагической войной, которая там имеется. Мы - член НАТО. Любое вторжение на территорию НАТО автоматически приведет к задействованию Статьи 5 о коллективной обороне и чревато катастрофическими последствиями для агрессора", - цитирует во вторник портал телерадиовещания ERR его высказывания в интервью "Голосу Америки".

"Мы абсолютно уверены в применении Статьи 5 Устава НАТО. И мы постоянно сигнализируем об этом тем, кто может подумывать о проверке решимости НАТО в отношении коллективной защиты. И, как показывает присутствие союзников в странах Балтии, НАТО сегодня более сплоченно, чем в прошлом", - подчеркнул эстонский дипломат.

Посол отметил, что "сегодня в Эстонии есть и союзные войска НАТО, и силы обороны Эстонии, которые находятся в лучшей готовности, чем когда-либо". "И серьезность, с которой НАТО подходит ко всем стоящими перед нами вызовами, не имеет аналогов в новейшей истории. Так что Эстония чувствует себя в безопасности", - заявил Й.Всевиов.

Он выразил уверенность, что союзники и войска Эстонии способны защитить государство.

"В этом нет сомнений. Все, что мы делаем, - будь то военное планирование, учения или присутствие союзных войск НАТО - предназначено для того, чтобы послать сигнал о том, что мы способны защитить себя. Не потому, что мы хотим продемонстрировать свои возможности, а потому, что мы хотим избежать наихудших сценариев. Мы проделали довольно хорошую работу до сих пор, и я верю, что мы продолжим ее и в будущем", сказал посол.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]