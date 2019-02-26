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Дальнее зарубежье 26.02.2019 14:16

В Израиле позитивно восприняли отставку Зарифа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что рад решению главы МИД Ирана Джавада Зарифа покинуть свой пост.

"Дж.Зариф ушел, это для нас избавление", - написал Б.Нетаньяху на своей странице в Twitter.

"Пока я у власти, Иран не получит ядерного оружия", - подчеркнул израильский премьер-министр.

Накануне на своей странице в Instagram Дж.Зариф сообщил, что уходит в отставку. Также он попросил прощения у сограждан за недочёты, допущенные, по его словам, за время работы на посту главы МИД.

Дж.Зариф в течение нескольких лет был одним из наиболее узнаваемых на мировой арене иранских официальных лиц. В частности, он сыграл видную роль при заключении соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Западные СМИ отмечают, что в последние дни министр не присутствовал на официальных мероприятиях.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, МИНИСТР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]