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Регион 26.02.2019 13:27

Путин и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию в апреле в Москве Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией

Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоящее заседание Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждена подготовка к проведению в Москве в апреле с.г. восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]