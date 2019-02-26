Путин и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию в апреле в Москве Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией

Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоящее заседание Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждена подготовка к проведению в Москве в апреле с.г. восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений".