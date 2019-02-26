Выход из ЕС без соглашения может обернуться массовой отставкой британских министров - газета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может столкнуться с отставкой 15 британских министров в том случае, если пойдет на Brexit без заключения соглашения с Брюсселем, сообщает во вторник британская газета Daily Mail.

По данным издания, накануне 23 министра провели секретную встречу, на которой обсуждались возможные меры для предотвращения выхода Британии из ЕС без сделки. При этом 15 министров заявили о том, что они готовы в этом случае покинуть посты.

За такой решительный шаг, предусматривающий массовую отставку министров, высказались, в частности, министр по делам бизнеса Ричард Харрингтон, министр цифровых технологий Марго Джеймс и министр энергетики Клэр Перри.

По их словам, если Т.Мэй не сможет достичь соглашения по Brexit, "у них не будет другого выбора, кроме как присоединиться к депутатам от всех партий и своим коллегам-министрам, которые будут действовать в национальных интересах, чтобы предотвратить катастрофу менее чем через пять недель, о чем страна может сожалеть вечно".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, он может состояться как со сделкой с Брюсселем, так и без нее.