Премьер Армении проведет переговоры в Тегеране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 февраля отправится в Иран с двухдневным официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства, в Тегеране запланирована встреча Н.Пашиняна с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

В рамках визита премьер Армении встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, председателем парламента Али Лариджани.

Премьер Армении посетит также город Исфахан, где встретится с армянской общиной.