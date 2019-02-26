Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.026 GBR   2.2323 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.48 -1.78 Brent 64.76 -2.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 28 Фев 1 Мар 10°

Регион 26.02.2019 13:42

Премьер Армении проведет переговоры в Тегеране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 февраля отправится в Иран с двухдневным официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства, в Тегеране запланирована встреча Н.Пашиняна с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

В рамках визита премьер Армении встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, председателем парламента Али Лариджани.

Премьер Армении посетит также город Исфахан, где встретится с армянской общиной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ИРАН


Похожие новости


Армения не станет сотрудничать с Ираном во вред третьим странам - премьер Странам ЕАЭС нужно достичь сбалансированного решения по ценам на энергоносители - Пашинян В резиденции премьер-министра Армении в Ереване произошла кража Премьер Армении назначил своим пресс-секретарем бывшего представителя МИД Карапетяна Премьер Армении готов приехать в Россию еще раз, но не сообщил о сроках возможного официального визита Пашинян о встрече с Алиевым: Беседа с президентом Азербайджана в Давосе была неофициальной, никаких результатов не предполагалось

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]