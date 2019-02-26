В Кремле обеспокоены слежкой иностранных спецслужб за гражданами РФ - Песков

В Кремле считают недопустимой слежку иностранных спецслужб за российскими гражданами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что за последние несколько лет деятельность шпионов в РФ существенно активизировалась.
"Безусловно, компании по запросу каких-то следственных органов, наверное, могут передавать данные, если это оговорено соответствующими соглашениями об использовании тех или иных услуг. Мне кажется, здесь нужно подходить сугубо с юридической практики", - сказал Д.Песков журналистам.
Он добавил: "Конечно же, мы не в восторге от того, что за нашими гражданами повсеместно следят различные спецслужбы. Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активизировалась".
Пресс-секретарь президента подчеркнул: "Это неприемлемо, конечно, мы это не одобряем, а, скорее, осуждаем".
Представитель Федерального агентства новостей в ходе общения Д.Пескова с журналистами поинтересовался отношением Кремля к слежке за гражданами России со стороны американских спецслужб. По утверждению Федерального агентства новостей, компания Google "признала в письмах сотрудникам агентства, что осуществляла слежку за ними и передавала собранную информацию госструктурам США в рамках расследования спецпрокурора Мюллера".
Говоря о слежке в интернете, Д.Песков обратил внимание на то, что всемирная сеть прозрачна. "Нужно априори с этим согласиться, там все видно. Рассчитывать на какую-то дискретность или приватность в интернете - это абсурд, это заблуждение", - сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, имеет ли временные рамки "шпиономания в США", пресс-секретарь главы государства сказал: "Все имеет свой конец и свое начало".
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