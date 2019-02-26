Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович во вторник раскритиковала власти Франции за слишком жесткий подход к протестам французского движения "желтых жилетов".

"Франция должна проявить больше уважения к правам человека", - говорится в распространенном во вторник заявлении Д.Миятович.

Комиссар также призвала Францию "воздержаться от применения чрезмерных ограничений свободы собраний".

В первой акции "желтых жилетов" 17 ноября 2018 года участвовало около 282 тыс. человек. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Впоследствии "желтые жилеты" стали проводить протесты каждую субботу. В частности, 23 февраля в ряде французских городов прошла уже пятнадцатая акция. В конце дня акция протеста в Париже завершилась стычками с полицией: 28 человек задержаны.