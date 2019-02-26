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СНГ 26.02.2019 15:16

Россия не вмешивалась в президентские выборы в США - Патрушев

В Москве не ждут сенсаций от доклада спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы в США, никакого вмешательства не было, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Что касается анонсированного доклада Роберта Мюллера, то не стоит ждать сенсаций. Сам предмет для расследования попросту отсутствует. Никакого вмешательства во внутриполитические процессы США, как и любого другого суверенного государства, с нашей стороны не было и быть не может", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", добавив, что "принцип невмешательства - один из краеугольных камней российской внешней политики".

"Есть основания полагать, что доклад Роберта Мюллера нужно рассматривать не только в контексте антироссийской кампании, но и в связи с текущей внутриполитической ситуацией в самих США", - добавил Н.Патрушев.

21 февраля газета The Washington Post сообщила, что спецпрокурор США Роберт Мюллер может до 3 марта передать генпрокурору доклад о результатах расследования вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. О том, что работа над докладом близка к завершению, 20 февраля сообщал телеканал CNN.

Спецпрокурор Р.Мюллер в мае 2017 года начал расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. За это время в рамках расследования обвинения по разным статьям были выдвинуты против 34 человек, из них шесть советников или других сотрудников Д.Трампа признали вину.

Среди них - экс-советник по национальной безопасности США Майкл Флинн, старший сотрудник кампании Д.Трампа Рик Гейтс, бывший советник кампании Джордж Пападопулос, а также бывший адвокат президента Майкл Коэн и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВЫБОРЫ, ПАТРУШЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]