В Пекине после ударов индийских ВВС призывают Индию и Пакистан к сдержанности

Власти КНР считают необходимым, чтобы Индия и Пакистан сохраняли спокойствие после того, как во вторник утром ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков на пакистанской территории, заявил представитель МИД Китая Лю Кан.

"Мы надеемся, что и Индия и Пакистан смогут проявить сдержанность и предпринять действия, которые помогут стабилизировать ситуацию в регионе и улучшить двусторонние отношения", - приводят его слова западные СМИ.

Ранее во вторник стало известно, что группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

В Дели также сообщали об уничтожении 300 террористов в результате авиаудара.

В свою очередь глава МИД Пакистана Махмуд Куреши заявил, что после того, как Индия нанесла удар по пакистанской территории, Пакистан имеет право на ответные действия.