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Дальнее зарубежье 26.02.2019 15:32

В Пекине после ударов индийских ВВС призывают Индию и Пакистан к сдержанности

Власти КНР считают необходимым, чтобы Индия и Пакистан сохраняли спокойствие после того, как во вторник утром ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков на пакистанской территории, заявил представитель МИД Китая Лю Кан.

"Мы надеемся, что и Индия и Пакистан смогут проявить сдержанность и предпринять действия, которые помогут стабилизировать ситуацию в регионе и улучшить двусторонние отношения", - приводят его слова западные СМИ.

Ранее во вторник стало известно, что группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

В Дели также сообщали об уничтожении 300 террористов в результате авиаудара.

В свою очередь глава МИД Пакистана Махмуд Куреши заявил, что после того, как Индия нанесла удар по пакистанской территории, Пакистан имеет право на ответные действия.

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Тэги: КИТАЙ, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, СДЕРЖАННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]