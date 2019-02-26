Патрушев заявил о подготовке США военного вторжения в Венесуэлу для свержения Мадуро

США готовят военное вторжение в Венесуэлу, чтобы отстранить от власти президента этой страны Николаса Мадуро, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
"Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро", - заявил Н.Патрушев.
При этом он обратил внимание на то, что в тяжелом гуманитарном положении Венесуэлы виноваты США.
"Тяжелое гуманитарное положение, на которое ссылается Вашингтон, как раз и спровоцировано американскими санкциями и эмбарго. И в этих условиях навязывается гуманитарная помощь. При этом предполагается, что она будет отвергнута", - сказал он.
Н.Патрушев также сообщил, что Россия согласилась на предложение США провести консультации по Венесуэле, но Вашингтон переносит согласованные сроки под надуманным предлогом.
"Американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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