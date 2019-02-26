Президент Додон и посол РФ говорили об итогах парламентских выборов в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон во вторник обсудил с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым итоги парламентских выборов.

"В ходе беседы рассмотрели текущее состояние дел во внутренней и внешней политике страны, а также результаты парламентских выборов в Республике Молдова. Сообщил российскому дипломату, что мы ожидаем решения Конституционного суда по утверждению итогов голосования, с тем, чтобы можно было предпринять дальнейшие шаги согласно законодательству", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов в новом парламенте Молдавии будут представлены четыре партии.

Пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.

При этом, создание коалиции представляется маловероятным, так как все партии имеют принципиальные идеологические разногласия. В случае, если им не удастся договориться относительно формирования правительства, не исключены досрочные выборы. Такую возможность не исключает и И.Додон, который заявил на брифинге в понедельник, что "пока рано подводить итоги выборов".

Согласно законодательству, Конституционный суд должен утвердить результаты выборов через 15 дней после голосования, а первой заседание парламента должно быть созвано в течение 30 дней после выборов.