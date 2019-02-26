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Дальнее зарубежье 26.02.2019 16:15

Представители Вашингтона обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами арабских стран в ОАЭ

Высокопоставленные представители Вашингтона в ОАЭ обсуждают с арабскими лидерами ситуацию на Ближнем Востоке и варианты урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщает в понедельник посольство США в Абу-Даби.

В частности во вторник советник американского президента Джаред Кушнер, спецпосланник США по вопросам мира на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук провели встречу с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

"Они обсудили вопросы расширения сотрудничества между США и ОАЭ, а также усилия администрации президента Д.Трампа по реализации мира между израильтянами и палестинцами", - говорится в сообщении посольства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ОАЭ, БЛИЖВОСТОК, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]