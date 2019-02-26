Представители Вашингтона обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами арабских стран в ОАЭ

Высокопоставленные представители Вашингтона в ОАЭ обсуждают с арабскими лидерами ситуацию на Ближнем Востоке и варианты урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщает в понедельник посольство США в Абу-Даби.

В частности во вторник советник американского президента Джаред Кушнер, спецпосланник США по вопросам мира на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук провели встречу с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

"Они обсудили вопросы расширения сотрудничества между США и ОАЭ, а также усилия администрации президента Д.Трампа по реализации мира между израильтянами и палестинцами", - говорится в сообщении посольства.