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Карабахский конфликт 26.02.2019 14:36

Необходимо стремиться к признанию в России Ходжалинского геноцида – депутат Госдумы

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Дмитрий Савельев призвал к более активной работе для признания в России трагедии в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа.

«Трагедия в Ходжалы – это, без сомнения, чудовищное злодеяние. Погибли женщины, дети, старики. Погибли дети, а, значит и их дети, и дети их детей. Это значит, что уничтожена частичка будущего Азербайджана», - сказал Д.Савельев на пресс-конференции российских парламентариев и общественных деятелей в Баку во вторник.

По его словам, это страшное злодеяние, которому сегодня выносится политико-правовая оценка во всем мире.

«В России надо работать над этим активно. Признать эту чудовищную резню геноцидом азербайджанского народа. Когда смотришь снимки, невольно на глаза наворачиваются слезы. И мы все воспринимаем это как личную трагедию. Нужно всем работать над тем, чтобы признать это злодеяние геноцидом азербайджанского народа», - подчеркнул Д.Савельев.

«Массовые убийства гражданского населения – это преступления против человечества. Они не имеют сроков давности, и виновные в их совершении должны быть объявлены в международный розыск и понести заслуженное наказание», - отметил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он назвал убийц детей, женщин и стариков международными преступниками. «Убийство в Ходжалы – это убийство тех, кто пытался покинуть осажденный город. Здесь все признаки геноцида», - добавил И.Коротченко.

«Невероятная боль, невероятная трагедия, несравнимая ни с чем», - так охарактеризовала Ходжалинский геноцид заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Она отметила большую роль женщин в восстановлении мира и доверия на планете. «Мужчины довели мир до войны. XXI век, как никогда, век женский. Только взявшись за руки, мы спасти этот мир и сохранить его для будущих поколений. И мы, женщины, способствуем этому, пока мы рожаем детей», - сказала О.Пушкина.

Р.Бабаев

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Тэги: ХОДЖАЛЫ, РОССИЯ, ОЦЕНКА


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