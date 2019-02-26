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Карабахский конфликт 26.02.2019 15:00

99% россиян не знают про трагедию в Ходжалы - Роднина

Заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ Ирина Роднина заявила, что большая часть россиян не знают про Ходжалинский геноцид.

«99% россиян не знают ничего о трагедии Ходжалы. Необходимо снимать фильмы, выпускать книги о Ходжалы», сказала И.Роднина на пресс-конференции в Баку во вторник.

По ее словам, она о Ходжалинской трагедии узнала всего полтора года назад. «Да, это боль. Армяне напали, было много проблем. У каждой страны есть свои трагедии после распада Советского Союза, и забывать этого нельзя», - отметила И.Роднина.

Директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-Турецкого форума общественности Сергей Марков выразил уверенность, что виновные в совершении Ходжалинского геноцида понесут заслуженное наказание.

«Почему в России до сих пор до сих пор не вынесена оценка Ходжалинской трагедии? Некоторые общественные деятели, защищающие интересы армян, выступают за признание Сумгаитских событий геноцидом. Другие – за признание геноцидом Ходжалинской трагедии», - сказал С.Марков.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагических в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Ущерб, нанесенный Азербайджану армянскими вооруженными силами в результате оккупации города Ходжалы, оценивается в более, чем $170 млн.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ХОДЖАЛЫ, ЗНАНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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