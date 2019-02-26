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Регион 26.02.2019 16:47

В ЕС не комментируют отставку главы МИД Ирана

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич отказалась комментировать отставку министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

"Без комментариев. Наша позиция относительно ядерного соглашения не меняется", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она отвергла все попытки получить комментарий на отставку главы иранского МИД.

Дж.Зариф объявил об уходе с поста главы МИД после того, как не был приглашен на встречу в Тегеране с президентом Сирии Башаром Асадом.

Он выразил надежду, что его внезапная отставка послужит сигналом для восстановления истинных позиций МИД Ирана во внешней политике страны.

Дж.Зариф возглавляет внешнеполитическое ведомство с августа 2013 года. Он считается сторонником либерального крыла иранских политиков наряду с президентом Ирана. Среди бесспорных успехов Дж.Зарифа называют достижение договоренности с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

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Тэги: ЕС, ИРАН, МИД, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]