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ТЭК 26.02.2019 15:38

Brent умеренно восстанавливается после падения накануне, торгуется у $65 за баррель

Цена нефти марки Brent перешла к росту в ходе торгов во вторник после обвала в понедельник, вызванного призывами президента США Дональда Трампа снизить цены на топливо.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:21 подорожали на $0,21 (0,32%) - до $64,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,11 (0,2%) - до $55,37 за баррель.

В понедельник обе марки подешевели более чем на 3% после того, как американский президент раскритиковал слишком высокие цены на нефть.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал накануне Д.Трамп в Twitter.

Ранее он неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин и расходы на топливо для авиакомпаний.

"На рынке давно назревала коррекция, и твит Трампа стал для нее поводом, - отмечает глава отдела стратегии на сырьевом рынке в Saxo Bank Оле Хансен. - С учетом того, что рынки как сумасшедшие сфокусированы на возможной торговой сделке, негативные факторы нельзя игнорировать".

Кроме того, нефтетрейдеры ждут данных о запасах топлива в Штатах. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные, собираемые на добровольной основе, во вторник, а министерство энергетики страны опубликует официальный отчет в среду.

По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, недельный подъем станет шестым подряд.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]