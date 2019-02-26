Бизнес-джет выкатился за пределы ВВП в Шереметьево, полосу временно закрыли - источник

Бизнес-джет сошел в Шереметьево за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Самолет "Гольфстрим" прилетел из Баку, выполняя частный рейс. Пилотам не удалось удержать в полосе, и самолет выкатился за ее пределы", - сказал источник.

На борту находилось три человека, никто не пострадал.

Однако одну из ВПП аэропорта пришлось временно закрыть.