В Азербайджане с 1 апреля на 50% повышаются пособия для вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о дополнительных мерах по повышению с 1 апреля 2019 года ежемесячных пособий вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц.
Согласно распоряжению И.Алиева, пособия для лиц этой категории будут увеличены на 50%.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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