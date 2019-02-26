В Азербайджане с 1 апреля на 50% повышаются пособия для вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о дополнительных мерах по повышению с 1 апреля 2019 года ежемесячных пособий вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц.

Согласно распоряжению И.Алиева, пособия для лиц этой категории будут увеличены на 50%.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде