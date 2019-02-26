Делегации США и талибов обсуждают перспективы урегулирования в Афганистане

Темы полного вывода иностранных войск из Афганистана и гарантий, что территория этой страны не будет использоваться в террористических целях, обсуждаются на проходящих в столице Катара Дохе переговорах делегаций США и движения "Талибан" , сообщил во вторник представитель радикальной группировки Забиулла Муджахид.

По данным афганских СМИ, на нынешнем, пятом по счету, раунде также будут обсуждаться темы прекращения огня и прямых переговоров между талибами и правительством Афганистана. Кроме того, в возможной повестке дня встречи - обмен пленными и снятие с лидеров талибов запрета на поездки.

Накануне глава американской делегации спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретился в Дохе за рабочим ланчем с заместителем лидера "Талибан" по политическим вопросам Муллой Гани Барадаром и его командой.

Мулла Барадар, второй человек в движении, был освобожден пакистанскими властями в прошлом году по просьбе США и правительства Афганистана.

Глава МИД Катара направил самолет, чтобы доставить в Доху Муллу Барадара и трех членов политсовета талибов, сообщили афганские СМИ.

По их данным, замглавы "Талибана" на встрече со спецпредставителем США подчеркнул срочную необходимость мирных переговоров для прекращения афганского конфликта.

З.Халилзад ранее отмечал в своем микроблоге в "Твиттере", что стороны на переговорах в Дохе достигли прогресса по двум вопросам - борьбе с терроризмом и выводу войск.

"Мы еще не достигли договоренностей по этим вопросам, и предстоит также проделать работу по другим важным вопросам, таким как запуск межафганского диалога и полное прекращение огня", - цитируют афганские СМИ американского дипломата.

"Но путь к миру не всегда пролегает по прямой", - отметил Х.Залилзад.