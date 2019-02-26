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Дальнее зарубежье 26.02.2019 17:16

Пакистанский премьер назвал заявления Индии о нанесении авиаударов "вымышленными"

Премьер-министр Пакистана Имран Хан опроверг утверждения Индии, о том, что индийские ВВС нанесли удары по лагерю террористов районе пакистанского города Балакот, назвав их "фикцией", сообщает во вторник Associated Press.

"Вновь индийское правительство прибегло к корыстным, безответственным и вымышленным утверждениям", - приводит AP слова И.Хана.

По его словам, данное заявление сделано "для внутреннего потребления" в преддверии выборов.

Пакистанский премьер выразил убежденность, что Индия рискует "поставить мир и стабильность в регионе под серьезную угрозу".

Ранее во вторник стало известно, что группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ИНДИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]