Премьер-министр Пакистана Имран Хан опроверг утверждения Индии, о том, что индийские ВВС нанесли удары по лагерю террористов районе пакистанского города Балакот, назвав их "фикцией", сообщает во вторник Associated Press.

"Вновь индийское правительство прибегло к корыстным, безответственным и вымышленным утверждениям", - приводит AP слова И.Хана.

По его словам, данное заявление сделано "для внутреннего потребления" в преддверии выборов.

Пакистанский премьер выразил убежденность, что Индия рискует "поставить мир и стабильность в регионе под серьезную угрозу".

Ранее во вторник стало известно, что группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.