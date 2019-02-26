На конференции ООН по Йемену надеются собрать помощь в размере $4 млрд

Донорская конференция ООН по Йемену, целью которой является сбор помощи в размере $4 млрд, проходит в Женеве, сообщает во вторник агентство Associated Press.
По данным агентства, ООН намерена направить эту помощь 15 млн людей по всему Йемену в 2019 году. Основными донорами являются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, в Йемене по-прежнему наблюдается серьезный гуманитарный кризис.
"20 млн людей не могут прокормить себя или свои семьи, а почти 10 млн жителей Йемена находятся всего в шаге от голода", - подчеркнул генсек организации.
В прошлом году ООН удалось собрать $2,6 млрд для помощи жителям Йемена.
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