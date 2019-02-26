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На конференции ООН по Йемену надеются собрать помощь в размере $4 млрд

Донорская конференция ООН по Йемену, целью которой является сбор помощи в размере $4 млрд, проходит в Женеве, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По данным агентства, ООН намерена направить эту помощь 15 млн людей по всему Йемену в 2019 году. Основными донорами являются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, в Йемене по-прежнему наблюдается серьезный гуманитарный кризис.

"20 млн людей не могут прокормить себя или свои семьи, а почти 10 млн жителей Йемена находятся всего в шаге от голода", - подчеркнул генсек организации.

В прошлом году ООН удалось собрать $2,6 млрд для помощи жителям Йемена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ЙЕМЕН, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]