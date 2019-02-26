Решение Турции купить российские С-400 не подлежит пересмотру - Чавушоглу

Сделка по приобретению Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 будет в любом случае доведена до конца, заявил во вторник в Анкаре министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

"Это решенный вопрос. Турция никогда не берет назад данные обещания. Заявления, сделанные другими сторонами, а не нами, значения не имеют", - приводит его слова сайт турецкого издания "Йени шафак".

Турция приобретает у РФ четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее в феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсантъ", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

Однако США прилагают усилия к тому, чтобы Турция и некоторые другие страны, заинтересованные в приобретении С-400, отказались от этих планов. Что касается Турции, то Вашингтон за покупку российских комплексов угрожает Анкаре санкциями, в том числе может отказать в продаже ей истребителей F-35.