Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.026 GBR   2.2323 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.48 -1.78 Brent 64.76 -2.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 28 Фев 1 Мар 10°

Регион 26.02.2019 16:14

Решение Турции купить российские С-400 не подлежит пересмотру - Чавушоглу

Сделка по приобретению Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 будет в любом случае доведена до конца, заявил во вторник в Анкаре министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

"Это решенный вопрос. Турция никогда не берет назад данные обещания. Заявления, сделанные другими сторонами, а не нами, значения не имеют", - приводит его слова сайт турецкого издания "Йени шафак".

Турция приобретает у РФ четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее в феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсантъ", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

Однако США прилагают усилия к тому, чтобы Турция и некоторые другие страны, заинтересованные в приобретении С-400, отказались от этих планов. Что касается Турции, то Вашингтон за покупку российских комплексов угрожает Анкаре санкциями, в том числе может отказать в продаже ей истребителей F-35.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Турецких офицеров для работы на С-400 готовят в российских академиях - "Ростех" Эрдоган исключает возможность шагов назад в сделке с РФ по С-400 США оказывают большое давление на Турцию в связи с поставками С-400 - Эрдоган Анкара не откажется от С-400 в пользу "Пэтриотов" Генсек НАТО назвал вызовом покупку Анкарой С-400 Турция получит все С-400 в 2019 году - вице-премьер Борисов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]