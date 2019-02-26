Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.026 GBR   2.2323 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.48 -1.78 Brent 64.76 -2.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 28 Фев 1 Мар 10°

СНГ 26.02.2019 17:55

Узбекистан и Газпромбанк могут создать совместную консалтинговую компанию

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и российский Газпромбанк рассматривают возможность создания совместной компании по оказанию консалтинговых услуг при подготовке инвестпроектов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, данная тема обсуждалась в ходе встречи в Ташкенте министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и зампредседателя правления Газпромбанка Алексея Матвеева, которые обсудили перспективные направления инвестиционного и финансового сотрудничества.

"В рамках сотрудничества с министерством предложено рассмотреть возможность создания совместной компании по оказанию консалтинговых услуг в части подготовки инвестиционных проектов - разработки бизнес-планов, маркетинговых исследований, ТЭО и прочих направлений", - сообщили в пресс-службе.

Стороны также обсудили возможности использования опыта Газпромбанка по созданию устойчивой системы предэкспортного финансирования.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк стал одним из организаторов (вместе с Citi и JP Morgan) размещения дебютных евробондов Узбекистана. В середине февраля текущего года были размещены два транша бумаг по $500 млн каждый - 5-летний и 10-летний. Дебютное размещение суверенных евробондов Узбекистана прошло на фоне высокого спроса со стороны инвесторов: книги заявок были закрыты при объеме спроса свыше $8,5 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]