Узбекистан и Газпромбанк могут создать совместную консалтинговую компанию

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и российский Газпромбанк рассматривают возможность создания совместной компании по оказанию консалтинговых услуг при подготовке инвестпроектов.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, данная тема обсуждалась в ходе встречи в Ташкенте министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и зампредседателя правления Газпромбанка Алексея Матвеева, которые обсудили перспективные направления инвестиционного и финансового сотрудничества.
"В рамках сотрудничества с министерством предложено рассмотреть возможность создания совместной компании по оказанию консалтинговых услуг в части подготовки инвестиционных проектов - разработки бизнес-планов, маркетинговых исследований, ТЭО и прочих направлений", - сообщили в пресс-службе.
Стороны также обсудили возможности использования опыта Газпромбанка по созданию устойчивой системы предэкспортного финансирования.
Ранее сообщалось, что Газпромбанк стал одним из организаторов (вместе с Citi и JP Morgan) размещения дебютных евробондов Узбекистана. В середине февраля текущего года были размещены два транша бумаг по $500 млн каждый - 5-летний и 10-летний. Дебютное размещение суверенных евробондов Узбекистана прошло на фоне высокого спроса со стороны инвесторов: книги заявок были закрыты при объеме спроса свыше $8,5 млрд.
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