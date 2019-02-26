Оператор ЛЭП Латвии в 2019г вложит в развитие 95 млн евро

Латвийская госкомпания Augstsprieguma tikls ("Высоковольтные сети", AT), бывшая дочерняя компания холдинга Latvenergo, в 2019 году инвестирует в развитие 95 млн евро, при этом предусмотрено софинансирование со стороны ЕС.
Как сообщили агентству BNS в компании, в этом году средства ЕС в размере 40 млн евро будут направлены на дальнейшую реализацию проектов прокладки ЛЭП "Курземская дуга", третьего эстонско-латвийского межсетевого соединения, линии электропередачи Рижская ТЭЦ-2 - Рижская ГЭС.
В модернизацию действующей сети и подстанций планируется вложить 24 млн евро.
Как сообщалось, Augstsprieguma tikls в 2018 году планировала вложить в развитие 89,05 млн евро, из них софинансирование ЕС было предусмотрено в размере 29,8 млн евро .
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