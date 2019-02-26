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Дальнее зарубежье 26.02.2019 18:16

Оператор ЛЭП Латвии в 2019г вложит в развитие 95 млн евро

Латвийская госкомпания Augstsprieguma tikls ("Высоковольтные сети", AT), бывшая дочерняя компания холдинга Latvenergo, в 2019 году инвестирует в развитие 95 млн евро, при этом предусмотрено софинансирование со стороны ЕС.

Как сообщили агентству BNS в компании, в этом году средства ЕС в размере 40 млн евро будут направлены на дальнейшую реализацию проектов прокладки ЛЭП "Курземская дуга", третьего эстонско-латвийского межсетевого соединения, линии электропередачи Рижская ТЭЦ-2 - Рижская ГЭС.

В модернизацию действующей сети и подстанций планируется вложить 24 млн евро.

Как сообщалось, Augstsprieguma tikls в 2018 году планировала вложить в развитие 89,05 млн евро, из них софинансирование ЕС было предусмотрено в размере 29,8 млн евро .

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛАТВИЯ, ЭНЕРГОСЕТИ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]