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26.02.2019 16:33

В Баку открылась выставка, посвященная Зимней Универсиаде в Красноярске

25 февраля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку открылась выставка, посвященная предстоящей XXIX Зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

В нее вошли фотографии о Красноярске и Красноярском крае. Многие из них показывают масштабы подготовки спортивных сооружений и площадок к Играм.

Материалы предоставлены информационным агентством Sputnik. Как известно, Sputnik(sputniknews.com) – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточнопоставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу «Россия сегодня». Головной офис Sputnik находится в Москве, уже много лет представительство ИА Sputnik работает в Азербайджане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]