В Баку открылась выставка, посвященная Зимней Универсиаде в Красноярске

25 февраля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку открылась выставка, посвященная предстоящей XXIX Зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
В нее вошли фотографии о Красноярске и Красноярском крае. Многие из них показывают масштабы подготовки спортивных сооружений и площадок к Играм.
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