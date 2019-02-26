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26.02.2019 16:36

Пресс-релиз

27 февраля в Доме-музее Г.З. Тагиева в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» состоится лекция на тему «Портрет Азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в творчестве русского художника Исаака Бродского (к 136-летию со дня рождения И.И. Бродского)», организованная совместно с Национальным музеем истории Азербайджана.
Начало – в 15:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]