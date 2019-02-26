Пресс-релиз

27 февраля в Доме-музее Г.З. Тагиева в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» состоится лекция на тему «Портрет Азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в творчестве русского художника Исаака Бродского (к 136-летию со дня рождения И.И. Бродского)», организованная совместно с Национальным музеем истории Азербайджана.

Начало – в 15:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов