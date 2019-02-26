Пресс-релиз

27 февраля в Доме-музее Г.З. Тагиева в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» состоится лекция на тему «Портрет Азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в творчестве русского художника Исаака Бродского (к 136-летию со дня рождения И.И. Бродского)», организованная совместно с Национальным музеем истории Азербайджана.
Начало – в 15:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Азербайджан в ходе председательства в Движении неприсоединения будет продвигать ее основополагающие принципы, заявляют в Баку
Алиев и Эрдоган уверены в успешном развитии азербайджано-турецких отношений
В Нахчыванском гарнизоне состоялись КШУ по пресечению терроризма на госграницe Азербайджана
Экс-постпред США в ООН Хейли войдет в совет директоров Boeing
Британская Block Energy приобретает 100% в лицензионном блоке на добычу нефти близ Тбилиси
STP и британская Weir Group договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере в Азербайджане и СНГ
В Азербайджане с 1 апреля на 50% повышаются пособия для вынужденных переселенцев
Бизнес-джет выкатился за пределы ВВП в Шереметьево, полосу временно закрыли - источник
Четыре российских стадиона вышли в финал конкурса на звание лучшей арены в мире
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Мэй намерена провести еще одно парламентское голосование по Brexit 12 марта
Выборы доказали необходимость оздоровления законодательства Молдавии в соответствии с международными стандартами - заявление ЕС
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»