Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.026 GBR   2.2323 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.48 -1.78 Brent 64.76 -2.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 28 Фев 1 Мар 10°

СНГ 26.02.2019 18:33

Выборы доказали необходимость оздоровления законодательства Молдавии в соответствии с международными стандартами - заявление ЕС

Европейский Союз готов к сотрудничеству в Молдавии с теми политическими силами, которые поддерживают процесс реформ, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

В официальном заявлении, которое обнародовано во вторник делегацией ЕС в Молдавии, она отметила, что "ЕС внимательно следил за избирательным процессом в Молдове во время предвыборной кампании и дня голосования". По ее словам, наблюдение продолжится и "за постэлекторальным развитием событий, с целью оценки его влияния на демократию и плюрализм в Молдавии".

"Впервые выборы в республике проходили согласно утвержденной смешанной системе. Как уже отмечалось в заключениях Совета (министров иностранных дел стран ЕС - "ИФ") в феврале 2018 г., многие изменения в избирательном законодательстве не учитывают рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ-ОБСЕ. И проведение выборов доказало необходимость выполнения данных рекомендации и дальнейших усилий для оздоровления законодательства в соответствии с международными стандартами", - отмечается в заявлении.

М.Косьянчич подчеркнула, что "нарушения выявленные миссией наблюдателей БДИПЧ -ОБСЕ, такие как использование на выборах административных ресурсов, попытки подкупа избирателей, оказание давления на госслужащих должны быть внимательно рассмотрены".

"Партнерство ЕС с Молдавией по-прежнему будет сосредоточено на обеспечении ощутимых преимуществ для молдавских граждан. ЕС твердо намерен сотрудничать с теми в Молдавии, кто поддерживает процесс реформ, заложенный в Соглашении об ассоциации, в частности - борьбу с коррупцией и корыстными интересами в политике , обеспечение независимости системы юстиции, деполитизацию государственных учреждений. Мы будем продолжать развивать отношения с Молдавией, основываясь на условиях уважения принципа верховенства закона и демократических стандартов", - говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии Евросоюза.

Как сообщалось, по итогам выборов, в новом парламенте Молдавии будут представлены четыре партии. Пропрезидентская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах. При этом создание коалиции представляется маловероятным, так как все партии имеют принципиальные идеологические разногласия. В случае, если им не удастся договориться относительно формирования правительства, не исключены досрочные выборы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЫБОРЫ, ЕС, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Миссия БДИПЧ признала парламентские выборы в Молдавии свободными и транспарентными Президент Молдавии призвал избирателей активно голосовать на выборах в парламент Большое количество международных наблюдателей положительно повлияет на прозрачность выборов в Молдавии - Додон Президент Молдавии не верит в формирование парламентского большинства по итогам февральских выборов Президент Молдавии отказался от участия в парламентских выборах Додон опроверг заявления о попытках России повлиять на внутреннюю ситуацию в Молдавии - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]