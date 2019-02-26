Выборы доказали необходимость оздоровления законодательства Молдавии в соответствии с международными стандартами - заявление ЕС

Европейский Союз готов к сотрудничеству в Молдавии с теми политическими силами, которые поддерживают процесс реформ, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

В официальном заявлении, которое обнародовано во вторник делегацией ЕС в Молдавии, она отметила, что "ЕС внимательно следил за избирательным процессом в Молдове во время предвыборной кампании и дня голосования". По ее словам, наблюдение продолжится и "за постэлекторальным развитием событий, с целью оценки его влияния на демократию и плюрализм в Молдавии".

"Впервые выборы в республике проходили согласно утвержденной смешанной системе. Как уже отмечалось в заключениях Совета (министров иностранных дел стран ЕС - "ИФ") в феврале 2018 г., многие изменения в избирательном законодательстве не учитывают рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ-ОБСЕ. И проведение выборов доказало необходимость выполнения данных рекомендации и дальнейших усилий для оздоровления законодательства в соответствии с международными стандартами", - отмечается в заявлении.

М.Косьянчич подчеркнула, что "нарушения выявленные миссией наблюдателей БДИПЧ -ОБСЕ, такие как использование на выборах административных ресурсов, попытки подкупа избирателей, оказание давления на госслужащих должны быть внимательно рассмотрены".

"Партнерство ЕС с Молдавией по-прежнему будет сосредоточено на обеспечении ощутимых преимуществ для молдавских граждан. ЕС твердо намерен сотрудничать с теми в Молдавии, кто поддерживает процесс реформ, заложенный в Соглашении об ассоциации, в частности - борьбу с коррупцией и корыстными интересами в политике , обеспечение независимости системы юстиции, деполитизацию государственных учреждений. Мы будем продолжать развивать отношения с Молдавией, основываясь на условиях уважения принципа верховенства закона и демократических стандартов", - говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии Евросоюза.

Как сообщалось, по итогам выборов, в новом парламенте Молдавии будут представлены четыре партии. Пропрезидентская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах. При этом создание коалиции представляется маловероятным, так как все партии имеют принципиальные идеологические разногласия. В случае, если им не удастся договориться относительно формирования правительства, не исключены досрочные выборы.