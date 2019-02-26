Иран нуждается в Зарифе на посту главы МИД страны, считает глава администрации президента

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези во вторник заявил, что министром иностранных дел страны должен остаться именно Джавад Зариф, который ранее заявил о желании подать в отставку.

"У Ирана есть лишь одна внешняя политика и лишь один министр иностранных дел", - написал М.Ваези в своем Instagram.

По словам М.Ваези, президент Ирана Хасан Рухани "полностью доволен" деятельностью Дж.Зарифа на посту главы МИД страны.

Между тем, агентство ИРНА сообщает, что иранские парламентарии собирают подписи, чтобы убедить Дж.Зарифа не уходить в отставку.

Так, 160 членов парламента Ирана подписали письмо к Х.Рухани с просьбой оставить Дж.Зарифа на посту министра иностранных дел.

Агентство напоминает, что Х.Рухани еще предстоит либо принять, либо отклонить прошение Дж.Зарифа об отставке.

Накануне Дж.Зариф сообщил на своей странице в Instagram, что уходит в отставку. Также он попросил прощения у сограждан за недочёты, допущенные, по его словам, за время работы на посту главы МИД.

Дж.Зариф в течение нескольких лет был одним из наиболее узнаваемых на мировой арене иранских официальных лиц. В частности, он сыграл видную роль при заключении соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Западные СМИ отмечают, что в последние дни министр не присутствовал на официальных мероприятиях.

Его прошение об отставке, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о борьбе за влияние в иранском руководстве сторонников реформ и консерваторов.