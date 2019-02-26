Мэй намерена провести еще одно парламентское голосование по Brexit 12 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник заявила в парламенте о намерении провести второе голосование по соглашению по Brexit в парламенте 12 марта, сообщают британские СМИ.

В случае если ее предложение по Brexit будет отклонено, Т.Мэй, по ее словам, позволит парламентариям провести голосование 13 марта по тому, может ли Соединенное Королевство покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем.

Британский премьер подчеркнула, что если члены парламента не поддержат Brexit без соглашения, тогда 14 марта она представит Палате общин право проголосовать по ограниченному продлению статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода страны-члена ЕС из состава союза.