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Дальнее зарубежье 26.02.2019 18:47

Мэй намерена провести еще одно парламентское голосование по Brexit 12 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник заявила в парламенте о намерении провести второе голосование по соглашению по Brexit в парламенте 12 марта, сообщают британские СМИ.

В случае если ее предложение по Brexit будет отклонено, Т.Мэй, по ее словам, позволит парламентариям провести голосование 13 марта по тому, может ли Соединенное Королевство покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем.

Британский премьер подчеркнула, что если члены парламента не поддержат Brexit без соглашения, тогда 14 марта она представит Палате общин право проголосовать по ограниченному продлению статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода страны-члена ЕС из состава союза.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЭЙ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]