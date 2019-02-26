Первый космонавт из Объединённых Арабских Эмиратов отправится к МКС 25 сентября, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".
"25 сентября - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-15" - с экипажем в составе космонавта "Роскосмоса", астронавтов NASA и ОАЭ", - говорится в графике запусков к МКС на 2019 год, опубликованном госкорпорацией.
В настоящее время в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) проходят подготовку астронавты ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури и Султан Аль-Нейади, которые недавно завершили курс выживания зимой.
В декабре 2018 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что первый астронавт ОАЭ может провести на МКС до полутора недель в октябре будущего года. Как ожидается, первый астронавт ОАЭ вернется на Землю на спускаемом аппарате "Союза МС-12".
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