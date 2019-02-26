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Внешняя политика 26.02.2019 17:11

Алиев и Эрдоган уверены в успешном развитии азербайджано-турецких отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.

«И.Алиев 26 февраля позвонил Р.Эрдогану. Глава государства поздравил президента Турции с днем рождения, пожелал ему успехов на высшем государственном посту», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В свою очередь, Р.Эрдоган поблагодарил И.Алиева за поздравления.

«Р.Т.Эрдоган, в свою очередь, еще раз осудил убийство невинных людей в азербайджанском городе Ходжалы со стороны армян и выразил соболезнования И.Алиеву и всему азербайджанскому народу», - говорится в сообщении.

Главы государств выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения будут и успешно развиваться и в будущем.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]