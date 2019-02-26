Алиев и Эрдоган уверены в успешном развитии азербайджано-турецких отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.

«И.Алиев 26 февраля позвонил Р.Эрдогану. Глава государства поздравил президента Турции с днем рождения, пожелал ему успехов на высшем государственном посту», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В свою очередь, Р.Эрдоган поблагодарил И.Алиева за поздравления.

«Р.Т.Эрдоган, в свою очередь, еще раз осудил убийство невинных людей в азербайджанском городе Ходжалы со стороны армян и выразил соболезнования И.Алиеву и всему азербайджанскому народу», - говорится в сообщении.

Главы государств выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения будут и успешно развиваться и в будущем.

Ф.Исазаде