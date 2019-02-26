ЕС выделяет более 160 млн евро на гуманитарную помощь Йемену в 2019 году

Еврокомиссия выделит очередную гуманитарную помощь для населения Йемена, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.
"Поскольку миллионы людей страдают от войны в Йемене и нуждаются в помощи, Европейская комиссия объявила, что она выделит 161,5 млн евро гуманитарной помощи на 2019 год", - сказала во вторник на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь.
Она объяснила, что эти средства позволят предоставить "больше продовольственных продуктов, услуг здравоохранения, жилья, мер по очистке сточных вод, а также образовательных программ".
М.Андреева уточнила, что с начала йеменского кризиса в 2015 году общая поддержка страны Еврокомиссией составила 710 млн евро.
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