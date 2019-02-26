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ТЭК 26.02.2019 17:22

STP и британская Weir Group договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере в Азербайджане и СНГ

Сумгайытский технопарк (STP) и британская компания Weir Group договорились о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере в Азербайджане и в странах СНГ, отмечается в сообщении STP.

«STP и специализирующаяся, главным образом, в промысловой и нефтегазовой отраслях, Weir Group подписали меморандум о взаимопонимании. Документ нацелен на сотрудничество между сторонами по проектам в Азербайджане и в странах СНГ», - говорится информации.

Документ подписали президент «Weir Oil & Gas Eastern Hemisphere» Ли Глохеч, генеральный директор Weir по России и странам Средней Азии Альтуг Билгидж и генеральный директор STP Эмин Мамедов.

«Сотрудничество с Weir Group позволит STP присоединиться к глобальным проектам, в частности, в нефтегазовой сфере», - отмечается в сообщении.

Weir Group основана в Великобритании в 1871 году. Компания предоставляет инженерные и инфраструктурные решения для нефтегазовой отрасли, энергетики и промышленности, производит оборудование для крупнейших горнодобывающих компаний, оборудование для обеспечения безопасности на атомных электростанциях в Европе, США и Азии, оборудование для буровых работ в нефтегазовой отрасли и прочее оборудование.

Сумгайытский технопарк был введен в эксплуатацию 22 декабря 2009 года. Площадь парка составляет 250 га. На территории STP действует более 30 производственных площадок на 13 заводах. Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: STP, КОМПАНИЯ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]