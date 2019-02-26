STP и британская Weir Group договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере в Азербайджане и СНГ

Сумгайытский технопарк (STP) и британская компания Weir Group договорились о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере в Азербайджане и в странах СНГ, отмечается в сообщении STP.
«STP и специализирующаяся, главным образом, в промысловой и нефтегазовой отраслях, Weir Group подписали меморандум о взаимопонимании. Документ нацелен на сотрудничество между сторонами по проектам в Азербайджане и в странах СНГ», - говорится информации.
Документ подписали президент «Weir Oil & Gas Eastern Hemisphere» Ли Глохеч, генеральный директор Weir по России и странам Средней Азии Альтуг Билгидж и генеральный директор STP Эмин Мамедов.
«Сотрудничество с Weir Group позволит STP присоединиться к глобальным проектам, в частности, в нефтегазовой сфере», - отмечается в сообщении.
Weir Group основана в Великобритании в 1871 году. Компания предоставляет инженерные и инфраструктурные решения для нефтегазовой отрасли, энергетики и промышленности, производит оборудование для крупнейших горнодобывающих компаний, оборудование для обеспечения безопасности на атомных электростанциях в Европе, США и Азии, оборудование для буровых работ в нефтегазовой отрасли и прочее оборудование.
Сумгайытский технопарк был введен в эксплуатацию 22 декабря 2009 года. Площадь парка составляет 250 га. На территории STP действует более 30 производственных площадок на 13 заводах. Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.
Н.Аббасова
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