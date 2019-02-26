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Дальнее зарубежье 26.02.2019 19:47

Нетаньяху привезет Путину карту иранских военных позиций в Сирии - СМИ

В ходе встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в среду в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным российской стороне будет представлена карта иранских военных позиций в Сирии, сообщили во вторник израильские СМИ со ссылкой на окружение главы правительства.

По их данным, Б.Нетаньяху планирует обсудить с российским президентом ситуацию в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы.

Израильское издание NEWSru.Israel сообщило со ссылкой на канцелярию главы правительства, что Б.Нетаньяху отправится в Москву вечером во вторник, 26 февраля, а вернется в Израиль в четверг, 28 февраля.

Первоначально встреча Б.Нетаньяху и В.Путина должна была состояться 21 февраля, но была отложена по просьбе израильского премьера, занятого подготовкой к парламентским выборам.

В сообщении на сайте Кремля ранее говорилось, что на переговорах президента РФ и премьер-министра Израиля "планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]