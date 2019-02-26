Венесуэльская оппозиция заявляет, что Мадуро мог вывести из страны миллионы долларов на счета фонда Nurlan Baidilda - СМИ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро мог вывести из страны миллионы долларов на счета фонда Nurlan Baidilda, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Карлоса Веккио, представителя оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо в США.

"Национальная ассамблея обнаружила эти активы в рамках расследования, которое началось в минувшем году, и пытается вернуть их", - заявил К.Веккио агентству.

По словам представителя венесуэльской оппозиции, фонд Nurlan Baidilda управляет вкладами обеспеченных частных лиц и принадлежит гражданину России казахского происхождения.

К.Веккио отказался сообщить детали, отметив, что оппозиция хочет наложить арест на эти активы.

В Казахстане фонд Nurlan Baidilda связывают с предпринимателем и бизнес-тренером Нурланом Байдильдой. Ранее некоторые казахстанские СМИ называли его основателем компании Tender First. На казахстанском сайте компании Tender First нет информации об учредителях.

Кроме того, Н.Байдильда не отображается в казахстанском реестре налогоплательщиков.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Н.Байдильда является гражданином Казахстана. В России он владеет ООО "Тендер ферст", которое специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием. Компания зарегистрирована в Москве в марте 2018 года с уставным капиталом 20 тыс. рублей.

Со своей стороны Н.Байдильда в социальных сетях, комментируя публикацию агентства Bloomberg, заявил, что он и компания Tender First не первый год работают "с разными людьми" и "никогда не спрашивают их про политику". Он не уточнил, имеет ли к нему отношение фонд Nurlan Baidilda.

"Для меня, как и для вас, новость с Блумберга оказалась удивлением. В статье присутствует много нестыковок по отношению ко мне. Прошу не делать преждевременных выводов. На днях все прояснится", - написал Н.Байдильда на своей странице в Facebook во вторник.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Еще в 2018 году после президентских выборов в Венесуэле страны ЕС ввели персональные санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников за "причастность к нарушению прав человека. После обострения политического кризиса в стране в ЕС отмечали, что не исключают новых санкций в отношении властей в Каракасе.

Кроме того, американский Минфин ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Эти меры позволят США конфисковать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.

Власти Венесуэлы оказывают давление на оппозицию, заморозили активы Х.Гуайдо и запретили ему выезд из страны. Также власти в Каракасе отказываются от гуманитарной помощи стране со стороны США.

Лидер оппозиции со своей стороны заявлял, что намерен организовать поставку помощи из США вопреки запрету властей.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку государственного переворота.

Президент РФ Владимир Путин 24 января провел телефонный разговор с Н.Мадуро. В.Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса" и подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права". В.Путин высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.