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Регион 26.02.2019 18:08

Генсек НАТО посетит Тбилиси в конце марта - МИД Грузии

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга и членов Военного комитета Североатлантического альянса в Грузию запланирован на конец марта, сообщил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.

Он не уточнил точную дату визита Й.Столтенберга, отметив, что детали уточняются.

Замглавы МИД Грузии напомнил, что также в марте на западе страны запланированы совместные с НАТО широкомасштабные военные учения.

"Также, надеемся, во второй половине года Грузию посетит Североатлантический совет", - сказал В.Махароблишвили.

Грузинский дипломат также прокомментировал проходящий в Тбилиси 26-27 февраля закрытый семинар на тему евроатлантической интеграции Грузии, сообщив, что встреча с участием экспертов из штаб-квартиры НАТО и стран-членов альянса посвящена разработке годовой национальной программы на 2019 год.

"Грузия очень активно использует все те инструменты и механизмы, которые имеет, в направлении вступления в НАТО. Соответственно, годовая национальная программа является одним из важнейших инструментов", - сказал замглавы МИД Грузии.

Годовая национальная программа охватывает реформы, осуществление которых должно приблизить Грузию к стандартам НАТО. Это программа с 2009 года заменила Индивидуальный план действий партнерства, с помощью которого с 2004 года велось сотрудничество между Грузией и Североатлантическим альянсом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ГЕНСЕК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]