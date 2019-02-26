Азербайджан в ходе председательства в Движении неприсоединения будет продвигать ее основополагающие принципы, заявляют в Баку

Председательство Азербайджан в Движении неприсоединения (ДН) даст толчок продвижению основополагающих принципов организации, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«Председательство Азербайджана даст толчок продвижению основополагающих принципов Движения, 65-летие которого будет отмечаться в 2020 году во всех платформах ООН, в том числе Совете по правам человека (СПЧ)»,- заявил Э.Мамедъяров в ходе выступления в 40-й сессии СПЧ ООН.

Министр подчеркнул, что председательство в Движении Азербайджан примет в октябре текущего года, а также проведет саммит глав государств и правительств стран-членов ДН.

Э.Мамедъяров также отметил, что правительство Азербайджана продолжает реализацию широкомасштабных программ для того, чтобы граждане страны смогли полностью воспользоваться правами человека и фундаментальными свободами.

«В этой связи, хотел бы отметить принятие государственной программы на 2019-2023гг, которая нацелена на дополнительные законодательные и структурные мероприятия по усовершенствованию деятельности системы юстиции»,- отметил министр.

Как сообщалось ранее, саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 14-15 июня 2019 года. В рамках саммита председательство в Движении перейдет Азербайджану в период 2019-2022 гг.

Усиление роли организации и взаимоотношений с ООН Азербайджан выбрал приоритетами в период председательства в Движении.

Для организации саммита и в связи с председательством Азербайджана в Движении неприсоединения президент Азербайджана Ильхам Алиев создал оргкомитет.

Председателем оргкомитета назначен руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев.

Ф.Исазаде