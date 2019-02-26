Азербайджан в ходе председательства в Движении неприсоединения будет продвигать ее основополагающие принципы, заявляют в Баку

Председательство Азербайджан в Движении неприсоединения (ДН) даст толчок продвижению основополагающих принципов организации, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.
«Председательство Азербайджана даст толчок продвижению основополагающих принципов Движения, 65-летие которого будет отмечаться в 2020 году во всех платформах ООН, в том числе Совете по правам человека (СПЧ)»,- заявил Э.Мамедъяров в ходе выступления в 40-й сессии СПЧ ООН.
Министр подчеркнул, что председательство в Движении Азербайджан примет в октябре текущего года, а также проведет саммит глав государств и правительств стран-членов ДН.
Э.Мамедъяров также отметил, что правительство Азербайджана продолжает реализацию широкомасштабных программ для того, чтобы граждане страны смогли полностью воспользоваться правами человека и фундаментальными свободами.
«В этой связи, хотел бы отметить принятие государственной программы на 2019-2023гг, которая нацелена на дополнительные законодательные и структурные мероприятия по усовершенствованию деятельности системы юстиции»,- отметил министр.
Как сообщалось ранее, саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 14-15 июня 2019 года. В рамках саммита председательство в Движении перейдет Азербайджану в период 2019-2022 гг.
Усиление роли организации и взаимоотношений с ООН Азербайджан выбрал приоритетами в период председательства в Движении.
Для организации саммита и в связи с председательством Азербайджана в Движении неприсоединения президент Азербайджана Ильхам Алиев создал оргкомитет.
Председателем оргкомитета назначен руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев.
Ф.Исазаде
Экс-постпред США в ООН Хейли войдет в совет директоров Boeing
Британская Block Energy приобретает 100% в лицензионном блоке на добычу нефти близ Тбилиси
STP и британская Weir Group договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере в Азербайджане и СНГ
В Азербайджане с 1 апреля на 50% повышаются пособия для вынужденных переселенцев
Бизнес-джет выкатился за пределы ВВП в Шереметьево, полосу временно закрыли - источник
Четыре российских стадиона вышли в финал конкурса на звание лучшей арены в мире
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Мэй намерена провести еще одно парламентское голосование по Brexit 12 марта
Выборы доказали необходимость оздоровления законодательства Молдавии в соответствии с международными стандартами - заявление ЕС
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
В Баку открылась выставка, посвященная Зимней Универсиаде в Красноярске
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»