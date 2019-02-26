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Внешняя политика 26.02.2019 19:10

Азербайджан до конца 2019г представит второй Национальный отчет по устойчивому развитию в ООН – глава МИД

Азербайджан до конца 2019 года представит второй добровольный национальный отчет о реализации Целей в области устойчивого развития, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«Второй добровольный национальный отчет Азербайджана о реализации Целей в области устойчивого развития будет представлен до конца текущего года. В связи с тем, что моя страна еще больше развивает систему социальной безопасности, этот отчет будет иметь особое значение для прав всех уязвимых групп, включая людей с ограниченными физическими возможностями»,- заявил Э.Мамедъяров в ходе выступления в 40-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве.

Министр отметил, что в этом контексте Баку приветствует решение Генерального секретаря ООН продвигать План действий Инициативы по инвалидности по всем направлениям деятельности организации.

«Особо хочу отметить, что Азербайджан остается приверженным реализации «Повестки 2030» в области устойчивого развития, охватывающей экономические, гражданские, культурные, политические, социальные права и права развития»,- отметили Э.Мамедъяров.

Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года.

В соответствии с Резолюцией ООН от 25 сентября 2015 года определены 17 целей и 169 задач по устойчивому развитию на период 2016-2030 годы. Для реализации данной программы указом президента Азербайджана был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

Ф.Исазаде

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Тэги: ООН, РАЗВИТИЕ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]