Азербайджан до конца 2019г представит второй Национальный отчет по устойчивому развитию в ООН – глава МИД

Азербайджан до конца 2019 года представит второй добровольный национальный отчет о реализации Целей в области устойчивого развития, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«Второй добровольный национальный отчет Азербайджана о реализации Целей в области устойчивого развития будет представлен до конца текущего года. В связи с тем, что моя страна еще больше развивает систему социальной безопасности, этот отчет будет иметь особое значение для прав всех уязвимых групп, включая людей с ограниченными физическими возможностями»,- заявил Э.Мамедъяров в ходе выступления в 40-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве.

Министр отметил, что в этом контексте Баку приветствует решение Генерального секретаря ООН продвигать План действий Инициативы по инвалидности по всем направлениям деятельности организации.

«Особо хочу отметить, что Азербайджан остается приверженным реализации «Повестки 2030» в области устойчивого развития, охватывающей экономические, гражданские, культурные, политические, социальные права и права развития»,- отметили Э.Мамедъяров.

Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года.

В соответствии с Резолюцией ООН от 25 сентября 2015 года определены 17 целей и 169 задач по устойчивому развитию на период 2016-2030 годы. Для реализации данной программы указом президента Азербайджана был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

Ф.Исазаде