Главы МИД Азербайджана и Северной Македонии обсудили перспективы энергетического сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Северной Македонии Эльмар Мамедъяров и Андрей Зерновски отмечают необходимость проведения бизнес-форума между деловыми кругами двух стран.
Э.Мамедъяров и А.Зерновски провели встречу на полях 40-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
«С целью расширения экономического сотрудничества и увеличения объемов взаимных инвестиций министры отметили необходимость проведения бизнес-форумов»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Кроме того, Э.Мамедъяров и А.Зерновски обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, а также обменялись мнениями по текущему состоянию отношений.
Ф.Исазаде
Британская Block Energy приобретает 100% в лицензионном блоке на добычу нефти близ Тбилиси
Экс-постпред США в ООН Хейли войдет в совет директоров Boeing
Британская Block Energy приобретает 100% в лицензионном блоке на добычу нефти близ Тбилиси
В Азербайджане с 1 апреля на 50% повышаются пособия для вынужденных переселенцев
Бизнес-джет выкатился за пределы ВВП в Шереметьево, полосу временно закрыли - источник
Четыре российских стадиона вышли в финал конкурса на звание лучшей арены в мире
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Помпео встретился с главой МИД Вьетнама в преддверии саммита США-КНДР в Ханое
Нетаньяху рассчитывает обсудить с Путиным попытки иранских военных закрепиться в Сирии
Богданов заявил о необходимости участия представителей курдов в определении будущего Сирии
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
В Баку открылась выставка, посвященная Зимней Универсиаде в Красноярске
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»