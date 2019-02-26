Главы МИД Азербайджана и Северной Македонии обсудили перспективы энергетического сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Северной Македонии Эльмар Мамедъяров и Андрей Зерновски отмечают необходимость проведения бизнес-форума между деловыми кругами двух стран.

Э.Мамедъяров и А.Зерновски провели встречу на полях 40-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

«С целью расширения экономического сотрудничества и увеличения объемов взаимных инвестиций министры отметили необходимость проведения бизнес-форумов»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Кроме того, Э.Мамедъяров и А.Зерновски обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, а также обменялись мнениями по текущему состоянию отношений.

Ф.Исазаде