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Карабахский конфликт 26.02.2019 20:22

В Баку считают дилетантством и популизмом заявление Тонояна о переходе армянской армии к стратегии наступления

Министерство обороны Азербайджана считает дилетантским заявление министра обороны Армении Давида Тонояна о переходе армянской армии к стратегии наступления.

Ранее Д.Тоноян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что Ереван меняет свою военную стратегию, переходя от обороны в наступление.

«Д.Тоноян гражданское лицо и он понятия не имеет о том, что такое военная стратегия, точнее, что из себя представляет наступление и оборона. Мы были свидетелями, как «желающая перейти в наступление» армянская армия убегала с поля боя в ходе боестолкновений в апреле 2016г (в зоне карабахского конфликта – ИФ) и Гюннутской операции в мае 2018 года (в Нахчыванской Автономной Республике – ИФ)»,- заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны Азербайджана.

В Минобороны напомнили, что в период проведения этих операций Д.Тоноян занимал пост замминистра обороны, затем возглавлял оборонное ведомство Армении.

«Учитывая тот факт, что Д.Тоноян дилетант в военной сфере, можем отметить, что его популистские рассуждения рассчитаны исключительно для внутренней аудитории и не представляют какой-либо важности с военной точки зрения»,- подчеркнули в оборонном ведомстве Азербайджана.

В Минобороны отметили, что Д.Тоноян лично признал превосходство азербайджанской армии над армянской по всем направлениям. «Армения в ближайшем будущем не имеет перспектив не то, чтобы обогнать, но и сравниться с азербайджанской армией в какой-либо сфере», - добавили в оборонном ведомстве.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]