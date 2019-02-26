В Баку считают дилетантством и популизмом заявление Тонояна о переходе армянской армии к стратегии наступления

Министерство обороны Азербайджана считает дилетантским заявление министра обороны Армении Давида Тонояна о переходе армянской армии к стратегии наступления.

Ранее Д.Тоноян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что Ереван меняет свою военную стратегию, переходя от обороны в наступление.

«Д.Тоноян гражданское лицо и он понятия не имеет о том, что такое военная стратегия, точнее, что из себя представляет наступление и оборона. Мы были свидетелями, как «желающая перейти в наступление» армянская армия убегала с поля боя в ходе боестолкновений в апреле 2016г (в зоне карабахского конфликта – ИФ) и Гюннутской операции в мае 2018 года (в Нахчыванской Автономной Республике – ИФ)»,- заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны Азербайджана.

В Минобороны напомнили, что в период проведения этих операций Д.Тоноян занимал пост замминистра обороны, затем возглавлял оборонное ведомство Армении.

«Учитывая тот факт, что Д.Тоноян дилетант в военной сфере, можем отметить, что его популистские рассуждения рассчитаны исключительно для внутренней аудитории и не представляют какой-либо важности с военной точки зрения»,- подчеркнули в оборонном ведомстве Азербайджана.

В Минобороны отметили, что Д.Тоноян лично признал превосходство азербайджанской армии над армянской по всем направлениям. «Армения в ближайшем будущем не имеет перспектив не то, чтобы обогнать, но и сравниться с азербайджанской армией в какой-либо сфере», - добавили в оборонном ведомстве.

Ф.Исазаде