Президент Ирана не принял отставку Зарифа - иранский МИД

Президент Ирана Хасан Рухани отказался принять отставку главы МИД страны Джавада Зарифа, сообщает телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на представителя иранского внешнеполитического ведомства Бахрама Касеми.

"Глава аппарата президента Ирана сегодня сказал, что отставка не принята", - сказал Б.Касеми.

"Все интерпретации и предположения вокруг причин отставки главы МИД страны, которые выходят за рамки того, что он опубликовал в своем аккаунте в Instagram, не являются правильными", - отметил он.

Накануне Дж.Зариф сообщил на своей странице в Instagram, что уходит в отставку. Также он попросил прощения у сограждан за недочёты, допущенные, по его словам, за время работы на посту главы МИД.

В дальнейшем Дж.Зариф выразил надежду на то, что его решение привлечет внимание к министерству и позволит усилить роль этого ведомства в решении международных вопросов.

Кроме того, он призвал коллег в МИД Ирана не подавать в отставку в знак солидарности с ним. "Я прошу моих дорогих коллег в МИД Ирана продолжать работать в полною силу, защищая нашу страну", - сказал Дж.Зариф.

Дж.Зариф в течение нескольких лет был одним из наиболее узнаваемых на мировой арене иранских официальных лиц. В частности, он сыграл видную роль при заключении соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Западные СМИ отмечают, что в последние дни министр не присутствовал на официальных мероприятиях.

Его прошение об отставке, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о борьбе за влияние в иранском руководстве сторонников реформ и консерваторов.