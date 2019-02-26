Президент Ирана не принял отставку Зарифа - иранский МИД

Президент Ирана Хасан Рухани отказался принять отставку главы МИД страны Джавада Зарифа, сообщает телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на представителя иранского внешнеполитического ведомства Бахрама Касеми.
"Глава аппарата президента Ирана сегодня сказал, что отставка не принята", - сказал Б.Касеми.
"Все интерпретации и предположения вокруг причин отставки главы МИД страны, которые выходят за рамки того, что он опубликовал в своем аккаунте в Instagram, не являются правильными", - отметил он.
Накануне Дж.Зариф сообщил на своей странице в Instagram, что уходит в отставку. Также он попросил прощения у сограждан за недочёты, допущенные, по его словам, за время работы на посту главы МИД.
В дальнейшем Дж.Зариф выразил надежду на то, что его решение привлечет внимание к министерству и позволит усилить роль этого ведомства в решении международных вопросов.
Кроме того, он призвал коллег в МИД Ирана не подавать в отставку в знак солидарности с ним. "Я прошу моих дорогих коллег в МИД Ирана продолжать работать в полною силу, защищая нашу страну", - сказал Дж.Зариф.
Дж.Зариф в течение нескольких лет был одним из наиболее узнаваемых на мировой арене иранских официальных лиц. В частности, он сыграл видную роль при заключении соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Западные СМИ отмечают, что в последние дни министр не присутствовал на официальных мероприятиях.
Его прошение об отставке, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о борьбе за влияние в иранском руководстве сторонников реформ и консерваторов.
В Баку считают дилетантством и популизмом заявление Тонояна о переходе армянской армии к стратегии наступления
Главы МИД Азербайджана и Северной Македонии обсудили перспективы энергетического сотрудничества
Азербайджан до конца 2019г представит второй Национальный отчет по устойчивому развитию в ООН – глава МИД
Британская Block Energy приобретает 100% в лицензионном блоке на добычу нефти близ Тбилиси
Экс-постпред США в ООН Хейли войдет в совет директоров Boeing
Британская Block Energy приобретает 100% в лицензионном блоке на добычу нефти близ Тбилиси
В Азербайджане с 1 апреля на 50% повышаются пособия для вынужденных переселенцев
Бизнес-джет выкатился за пределы ВВП в Шереметьево, полосу временно закрыли - источник
Четыре российских стадиона вышли в финал конкурса на звание лучшей арены в мире
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
В Баку открылась выставка, посвященная Зимней Универсиаде в Красноярске
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»