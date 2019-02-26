Президент Грузии выступила за ужесточение правил помилования осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает необходимым ужесточить правила помилования осужденных, чтобы снизить риски повторных преступлений, заявила пресс-секретарь грузинского президента Хатия Моисцрапишвили.
"Имеющийся опыт показал, что нельзя осуществлять помилование осужденных в большом количестве и на фоне множества знаков вопроса. Это создает риски и увеличивает вероятность совершения повторных преступлений, а также порождает в обществе чувство, что любой может быть помилован, несмотря на то, какое преступление он совершил", - сказала пресс-секретарь во вторник на пресс-конференции.
По ее словам, президент считает необходимым учитывать в этом вопросе интересы общества, "то есть насколько безопасным является вопрос помилования конкретного осужденного лица".
Х.Моисцрапишвили отметила, что администрация президента также с большой осторожностью относится к вопросу укомплектования нового состава действующей при президенте комиссии по помилованию.
Предшественник С.Зурабишвили Георгий Маргвелашвили, который за время своего президентского срока помиловал до 4 тысяч осужденных, неоднократно подвергался критике со стороны представителей правящей партии "Грузинская мечта" в связи с рядом громких фактов повторных преступлений, которые совершили помилованные после освобождения. Его и комиссию по помилованию неоднократно обвиняли в предвзятости. С критикой в адрес Г.Маргвелашвили по этому вопросу выступала и оппозиция, представители которой заявляли, что президент не использует свое право помиловать заключенных в отношении представителей бывших властей, среди которых экс-премьер Вано Мерабишвили.
Между тем, в апреле прошлого года за находившегося тогда на посту президента Г.Маргвелашвили заступился председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе, по словам которого, Г.Маргвелашвили не стал рекордсменом в вопросе помилования среди грузинских президентов. Как заявлял тогда З.Коридзе, Г.Маргвелашвили помиловал до 3700 лиц, в то время как его предшественник Михаил Саакашвили за время своего президентства помиловал до 35 тысяч осужденных.
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