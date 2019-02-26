Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.026 GBR   2.2323 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.50 0.02 Brent 65.21 0.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Регион 26.02.2019 21:27

Президент Грузии выступила за ужесточение правил помилования осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает необходимым ужесточить правила помилования осужденных, чтобы снизить риски повторных преступлений, заявила пресс-секретарь грузинского президента Хатия Моисцрапишвили.

"Имеющийся опыт показал, что нельзя осуществлять помилование осужденных в большом количестве и на фоне множества знаков вопроса. Это создает риски и увеличивает вероятность совершения повторных преступлений, а также порождает в обществе чувство, что любой может быть помилован, несмотря на то, какое преступление он совершил", - сказала пресс-секретарь во вторник на пресс-конференции.

По ее словам, президент считает необходимым учитывать в этом вопросе интересы общества, "то есть насколько безопасным является вопрос помилования конкретного осужденного лица".

Х.Моисцрапишвили отметила, что администрация президента также с большой осторожностью относится к вопросу укомплектования нового состава действующей при президенте комиссии по помилованию.

Предшественник С.Зурабишвили Георгий Маргвелашвили, который за время своего президентского срока помиловал до 4 тысяч осужденных, неоднократно подвергался критике со стороны представителей правящей партии "Грузинская мечта" в связи с рядом громких фактов повторных преступлений, которые совершили помилованные после освобождения. Его и комиссию по помилованию неоднократно обвиняли в предвзятости. С критикой в адрес Г.Маргвелашвили по этому вопросу выступала и оппозиция, представители которой заявляли, что президент не использует свое право помиловать заключенных в отношении представителей бывших властей, среди которых экс-премьер Вано Мерабишвили.

Между тем, в апреле прошлого года за находившегося тогда на посту президента Г.Маргвелашвили заступился председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе, по словам которого, Г.Маргвелашвили не стал рекордсменом в вопросе помилования среди грузинских президентов. Как заявлял тогда З.Коридзе, Г.Маргвелашвили помиловал до 3700 лиц, в то время как его предшественник Михаил Саакашвили за время своего президентства помиловал до 35 тысяч осужденных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМИЛОВАНИЕ, УЖЕСТОЧЕНИЕ


Похожие новости


Президент Грузии прибыла с официальным визитом в Азербайджан Президент Грузии посетит ряд муниципалитетов Азербайджана Баку и Тбилиси обсудят двусторонние отношения в рамках визита Зурабишвили в Азербайджан – посольство Президент Грузии в ходе визита в Париж встретится со своим французским коллегой Президент Грузии вскоре посетит с визитами Францию и Германию Зурабишвили считает, что Грузия уже "стоит у дверей" НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]