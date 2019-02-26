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СНГ 26.02.2019 21:48

Додон предлагает свою администрацию в качестве площадки для переговоров о "легитимной конфигурации" парламента и будущего правительства

Администрация президента Молдавии готова предоставить площадку для переговоров между прошедшими в новый парламент партиями, заявил президент республики Игорь Додон.

Он сообщил на своей странице в facebook, что в среду провел рабочую встречу с послом Соединенных Штатов в Молдавии Дереком Хоганом. По словам президента, "обсудили актуальные проблемы внутренней и внешней политики нашей страны, уделили особое внимание прошедшим 24 февраля парламентским выборам".

"Убежден, что необходимо воздержаться от политических деклараций, пока судебные инстанции не дадут правовые оценки по тем жалобам, которые ранее были направлены электоральными конкурентами по результатам выборов в некоторых избирательных округах", - подчеркнул И.Додон.

По его словам, необходимо также утверждение окончательных итогов парламентских выборов Конституционным судом, после чего "можно будет переходить к стадии переговоров между политическими партиями, прошедшими в парламент".

"Администрация президента РМ готова предоставить площадку для таких переговоров с целью нахождения законной и легитимной конфигурации парламента нового созыва и будущего правительства нашей страны", - заявил президент.

Он выразил надежду, что "новый парламент будет проводить взвешенную внешнюю политику".

"Предложу лидерам политических партий взять этот подход за основу при формировании парламентского большинства", - сказал И.Додон.

Как сообщалось, во вторник с послом США встретилась также и Зиниада Гречанная, которая возглавляет Партию социалистов после избрания Игоря Додона на пост президента. Она заявила, в частности, что социалисты будут добиваться аннулирования результатов голосования и проведения повторных выборов, как минимум, в шести из 51 округа.

И.Додон ранее обсудил результаты выборов с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым и главой делегации Европейского Союза в Кишиневе Петером Михалко. На встречах президент говорил о том, что создание коалиции маловероятно, а потому не следует исключать вариант досрочных парламентских выборов в начале лета.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛИТИКИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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