Богданов заявил о необходимости участия представителей курдов в определении будущего Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов подтвердил необходимость участия курдов в определении будущего Сирии.
Во вторник он принял группу сирийских курдских общественно-политических деятелей в составе Саадеддина Муллы, Салаха Дарвиша, Ахмеда Али и Акрама Анена, сообщил МИД России.
"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости полноценного участия в определении будущего Сирии представителей курдов наравне с другими этноконфессиональными группами населения страны", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Как отметили на Смоленской площади, в ходе беседы состоялся "откровенный обмен мнениями о перспективах урегулирования сирийского кризиса при сохранении единства, суверенитета и территориальной целостности САР".
Президент Грузии прибыла с официальным визитом в Азербайджан
МККК продолжит реализацию с Азербайджаном гуманитарных проектов по Карабаху – глава организации
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Ateshgah Sigorta застраховала автомобили Бакинского оздоровительного центра
BP-Azerbaijan в марте проведет общественные слушания отчета по ОВОС в рамках проекта D230
В Азербайджане с 1 апреля на 50% повышаются пособия для вынужденных переселенцев
Бизнес-джет выкатился за пределы ВВП в Шереметьево, полосу временно закрыли - источник
Четыре российских стадиона вышли в финал конкурса на звание лучшей арены в мире
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
АтаБанк обновил официальную веб-страницу
В Баку открылась выставка, посвященная Зимней Универсиаде в Красноярске
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»