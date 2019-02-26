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Дальнее зарубежье 26.02.2019 22:32

Богданов заявил о необходимости участия представителей курдов в определении будущего Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов подтвердил необходимость участия курдов в определении будущего Сирии.

Во вторник он принял группу сирийских курдских общественно-политических деятелей в составе Саадеддина Муллы, Салаха Дарвиша, Ахмеда Али и Акрама Анена, сообщил МИД России.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости полноценного участия в определении будущего Сирии представителей курдов наравне с другими этноконфессиональными группами населения страны", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отметили на Смоленской площади, в ходе беседы состоялся "откровенный обмен мнениями о перспективах урегулирования сирийского кризиса при сохранении единства, суверенитета и территориальной целостности САР".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]