Богданов заявил о необходимости участия представителей курдов в определении будущего Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов подтвердил необходимость участия курдов в определении будущего Сирии.

Во вторник он принял группу сирийских курдских общественно-политических деятелей в составе Саадеддина Муллы, Салаха Дарвиша, Ахмеда Али и Акрама Анена, сообщил МИД России.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости полноценного участия в определении будущего Сирии представителей курдов наравне с другими этноконфессиональными группами населения страны", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отметили на Смоленской площади, в ходе беседы состоялся "откровенный обмен мнениями о перспективах урегулирования сирийского кризиса при сохранении единства, суверенитета и территориальной целостности САР".