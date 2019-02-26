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Дальнее зарубежье 26.02.2019 22:53

Нетаньяху рассчитывает обсудить с Путиным попытки иранских военных закрепиться в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве обсудить тему военного присутствия иранцев в Сирии, передают во вторник израильские СМИ.

По данным израильского ТВ, перед вылетом в Москву Б.Нетаньяху заявил журналистам, что будет обсуждать в Москве "попытки иранских военных закрепиться в Сирии".

Газета The Times of Israel сообщала, что вместе с Б.Нетаньяху в Москву отправятся глава службы военной разведки Израиля генерал-майор Тамир Хайман и министр охраны окружающей среды Зеэв Элькин, который также ранее был советником и переводчиком Б.Нетаньяху на его предыдущих встречах с В.Путиным.

Первоначально встреча Б.Нетаньяху и В.Путина должна была состояться 21 февраля, но была отложена по просьбе израильского премьера, занятого подготовкой к парламентским выборам.

В сообщении на сайте Кремля ранее говорилось, что на переговорах президента РФ и премьер-министра Израиля "планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]