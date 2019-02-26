Помпео встретился с главой МИД Вьетнама в преддверии саммита США-КНДР в Ханое

Глава госдепа США Майк Помпео провел в Ханое встречу с министром иностранных дел Вьетнама, вице-премьером страны Фам Бинь Минем, говорится во вторник в Twitter госдепа.
Госдеп опубликовал видео, на котором М.Помпео поблагодарил власти и граждан Вьетнама за то, что их страна принимает саммит президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.
М.Помпео и Фам Бинь Минь обсудили широкий спектр двусторонних и региональных вопросов, сообщает госдеп. Они подчеркнули совместные усилия по продвижению мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее сообщалось, что визит М.Помпео во Вьетнам состоится 24-28 февраля, там он должен принять участие в саммите США-КНДР, запланированном на 27-28 февраля, а также в двусторонних встречах с вьетнамскими чиновниками.
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