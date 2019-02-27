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Меркель встретится с Макроном, может обсудить с ним "Северный поток 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, стороны, возможно, обсудят тему газопровода "Северный поток 2", сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее он заявил, что на встрече будут обсуждаться "двусторонние вопросы европейской политики".

"Я не хотел бы говорить о деталях. Европейские темы, актуальные двусторонние темы, глобальные вопросы. Возможность для обсуждения вопросов в Париже будет, но я не могу сообщить ничего по отдельным темам. Вы знаете, что по этому вопросу мы активно общаемся как раз с Францией", - сказал Ш.Зайберт, отвечая на вопрос о том, коснутся ли лидеры в ходе встречи тему "Северного потока 2".

Европейские СМИ ранее сообщали, что между Берлином и Парижем в последние месяцы обозначился разлад из-за поправок в европейскую газовую директиву: Берлин хотел освободить дорогу для газопровода, а Париж - поддержать восточноевропейских коллег в противодействии "Северному потоку 2".

По итогам обсуждения в ЕС был принят компромиссный вариант поправок, как ожидается, в течение ближайших месяцев они будут утверждены, конкретная дата не называется.

Председатель правления австрийского концерна OMV Райнер Зеле 21 февраля заявил "Интерфаксу", что сам пока до конца не понимает, как будут работать поправки в газовую директиву ЕС и чем они грозят газопроводу "Северный поток 2". OMV входит в строительный консорциум нового газопровода.

По информации пресс-службы правительства ФРГ, встреча лидеров ФРГ и Франции пройдет в 14:00 (16:00 МСК), позже запланирован выход к прессе.

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Тэги: ФРГ, ФРАНЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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