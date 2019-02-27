Число погибших при взрыве в пятиэтажке в казахстанском Таразе увеличилось до трех

В Таразе (адмцентр Жамбылской области Казахстана) в среду из-под завалов многоэтажного жилого дома, где произошел взрыв, извлекли тело третьего погибшего, сообщил первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков.
"Погибшие - женщина 25-30 лет, мужчина 40-45. И вот только что поступили данные об еще одном погибшем, это женщина", - сказал журналистам Б.Орынбеков.
"(При взрыве - ИФ-К) пострадало шесть человек, четверо (после оказания медпомощи - ИФ-К) уже отпущены домой, двое в больнице. Мальчик 14 лет в тяжелом состоянии, ему сейчас делают операцию", - добавил он.
Б.Орынбеков уточнил, что в результате взрыва обрушились стены трех квартир на втором этаже - 49, 50, 52. "В основном это зальные комнаты", - сказал он.
Как сообщалось, взрыв в многоэтажном доме произошел в среду рано утром. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газовым оборудованием.
Жители пострадавшего дома расселены в ближайшей школе, организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного нахождения.
На месте происшествия развернут оперативный штаб, работают медики, психологи.
Для расследования причин взрыва по поручению главы государства создана правительственная комиссия, члены которой вылетели на место происшествия в Тараз.
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